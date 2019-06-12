Мусорная реформа не дает спокойно жить никому: ни гражданам, ни властям. На повестке дня – предложение увеличить штрафы для недобросовестных лиц, утилизирующих мусор, сообщает DEITA.RU.

По решению Совфеда штраф – самый крупный – для гражданина будет равен 14 тысячам рублей, а должностное лицо заплатит до 110 тысяч рублей. Если говорить о максимальных суммах для предпринимателей (не юридического лица), то они приближаются к ста тридцати тысячам рублей. Юрлицу придется раскошелиться на миллион рублей.

Минимальные суммы определены тоже: ИП не может заплатить меньше 250 тысяч, а компания – меньше 500 тысяч рублей.

Причиной для выписывания штрафа может стать ненадлежащее накопление, пренебрежение сортировкой, вывозом и переработкой отходов. Суд имеет право приостанавливать деятельность компаний на срок до 90 суток за подобное нарушение. Если же организация совершит правонарушение повторно в течение года, её оштрафуют на 1 миллион рублей.

Анастасия Туркова