Внимательные автолюбители нашли управу на перешедших грани дозволенного сотрудников Госавтоинспекции. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на канал «АвтоЛикбез».

Оказывается, с виду бесстрашные нарушители устава ГИБДД как огня боятся статьи 19.1 КоАП РФ «Самоуправство». С первого взгляда наказание за хамское поведение сотрудника полиции кажется незначительным - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц от трехсот до пятисот рублей. Но если копнуть глубже, то окажется, что заведение административного дела по этой статье для «продавцов полосатых палочек» может стать роковым.

Дело в том, что каждое нарушение закона находит свое отражение в личном деле сотрудника полиции. Не важно, речь идет о превышении должностных полномочий или переходе дороги в неправильном месте – гаишник получит запись, которая в будущем сыграет в «минус» при распределении премии или повышения в должности.

Если у вас есть основания полагать, что остановивший вас инспектор ГИБДД вел себя явно не в рамках действующего законодательства, то можете смело делать звонок в ближайшую дежурную часть, чтобы оставить жалобу. Не забудьте перед этим выяснить ФИО и должность стража порядка или хотя бы место, где произошло неправомерное действие.

Екатерина Цой