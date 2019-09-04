Некоторые привычки из автошколы лучше забыть. Как минимум, три из них могут быть опасны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на CARHack.

Первая: держать руку на коробке передач. Не важно, механика у вас или автомат – убирайте руку с селектора. Если вам в экстренной ситуации потребуется быстро крутить руль, вы не успеете сделать это правильно одной рукой. Вам нужны будут обе.

Вторая: пользоваться педалью тормоза часто. Если у вас есть такая привычка, значит, вы либо плохо держите дистанцию, либо любите гонки. В любом случае, вы таким образом способствуете ускоренному износу тормозных колодок и приближаете дорогой ремонт.

Третья: трогаться с места без прогрева мотора. Мотор лучше немного, но греть. Это снизит нагрузку на движок и цилиндры, что тоже позволит избежать ремонта двигателя.

Анастасия Туркова