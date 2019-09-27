Эти банковские услуги бесят россиян

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Россияне признались, что их больше всего раздражает в банковском обслуживании. Об этом сообщает DEITA.RU.
Как передает результаты аналитики портала News.ru РИА ФАН, главная жалоба граждан заключается в регулярном навязывании сторонних услуг банковскими работниками. Речь идет о таких ненужных «бонусах», как предложения завести кредитную карту, оформить страховку жизни, имущества и т.д.
Следом идут недовольства медленным обслуживанием или затянутой реакцией на обращения граждан. Например, россияне признались, что их крайне раздражает, когда сотрудник банка набирает на клавиатуре компьютера информацию о клиентке «одним пальцем», параллельно ведя беседу с коллегой. Нередки случаи, когда эта самая информация о клиенте каким-то образом оказывается в руках сторонних компаний, достающих «холодными звонками» возмущенных людей.
Также граждане жалуются на частое предоставление недостоверной информации об оказанной услуге, которое приводит к переплатам по кредитам, а иногда - долгим судебным тяжбам. Навязывание допуслуг под видом обязательных тоже не добавляет «бонусов» банкам в глазах клиентов.
Отдельным пунктом недовольства удостоились технические неисправности банкоматов. «Бездушные машины» выводят граждан из себя, когда отказываются принимать слегка помятые купюры или зажевывают деньги без последующего зачисления.
Екатерина Цой