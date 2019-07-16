Депутаты из сельской местности, полномочия которых осуществляются на непостоянной основе, больше не обязаны заполнять декларации о расходах и доходах каждый год, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету». Госдума приняла такой закон.

Теперь только в момент избрания депутат должен рассказать о доходах и тратах. В остальное же время с него попросят ответа лишь в одном случае: если расходы за год оказались в три раза больше доходов за последние три года.

Этот закон позволил депутатам из сельской местности и удаленных районов не отрываться от работы, собирая множество необходимых бумаг и справок, разъезжая по территории – как правило, за свой счет и попросив отгул на работе. Многим этот момент отбивал желание становиться депутатом.

Добавим, что в настоящее время сельских депутатов около 150 тысяч человек.

Анастасия Туркова