Некоторые недобросовестные инспекторы ГИБДД, желая нажиться на несчастных водителях, которые и без того платят за бензин, за ремонт автомобиля, за мойку, придумывают все новые и новые методы «развода». Если гаишник остановил автолюбителя и не знает к чему придраться, он может попросить представить дополнительные документы, а коли их нет — платите штраф.

В связи с этим DEITA.RU сообщает, что ни паспорт гражданина РФ, ни диагностическую карту, ни паспорт транспортного средства, ни тем более медицинскую справку водитель не обязан иметь при себе во время движения.

Разумеется, они должны быть, однако возить их с собой не обязательно. При себе необходимо иметь водительское удостоверение, регистрационное свидетельство ТС и ОСАГО. За их отсутствие грозит штраф в размере 500 рублей.

Екатерина Брязгунова