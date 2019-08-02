Как поддерживать пластиковые детали в автомобиле чистыми и позволить им сохранить товарный вид, сообщает DEITA.RU.

Автолюбители рекомендуют для уборки в салоне мягкую тряпочку – ей удобно протирать пыль. Места, куда сложно дотянуться, протирают или моют с помощью ватной палочки или зубной щетки.

Моющее средство наносят на тряпку или щетку – никак не на поверхность. Используйте жидкое мыло или средство для очищения пластика.

Теперь пыль и загрязнения можно протирать, избегая сильного давления или резких, агрессивных движений. Можно перед этим протереть только маленькую часть поверхности, чтобы для начала испытать средство – подходит ли оно и точно ли не повредит.

После уборки можете нанести особое защитное средство для пластика. Альтернатива – масло или полироль, которые придадут пластику блеск. Удалите сухой тряпочкой лишнее.

Но не обрабатывайте этим рулевое колесо и рычаг переключения скорости! Они не должны скользить ни в коем случае.

Если загрязнения в салоне легкие – убирайте их влажными салфетками для компьютеров, это поможет оттолкнуть пыль.

Либо – универсальный способ – брать губку с мыльной водой и пеной протирать пластиковые поверхности. Затем сухой тряпкой все протирают снова.

Также для салонов продают особые распыляемые средства, после которых обивку кресел и загрязнения можно попросту протирать щеткой.

Анастасия Туркова