Эти машины никогда не останавливает ГИБДД

Составлен список авто-невидимок для инспекторов, сообщает DEITA.RU.



Все водители задаются вопросом – что делать, чтобы инспекторы ГИБДД не обращали внимание на них в потоке машин и реже останавливали. В Сети появился список авто, на которые гаишники не обращают внимания.

Светлые внедорожники

Благодаря 90-м в подсознании сидит мысль о том, что нехорошие парни передвигаются на черных джипах. Так что на светлые обрщают меньше внимания.

Универсалы

На таких машинах, как правило, передвигаются любители дачи и картошки. В общем, люди, которым не интересно нарушать ПДД. А гаишникам неинтересно их тормозить.

Новые машины

Как правило, старыми машинами управляют не самые приличные люди: маргиналы или даже люди с зависимостями. Так что к автохламу у ГИБДД настороженное внимание.

Не каршеринг

В больших городах гаишники получили распоряжение тормозить каршеринг. Дело в том, что в них все чаще стали передавать наркотики или ездить за рулем без прав и в состоянии опьянения.

Уверенная езда

Если водитель нервничает, его видно даже в потоке: газ-тормоз, подруливания. А если нервничает, значит, у него не все в порядке. Инспектор, скорее всего, примет решение остановить.

Елена Миронова