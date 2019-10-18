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Эти машины никогда не останавливает ГИБДД
Составлен список авто-невидимок для инспекторов,
сообщает DEITA.RU.
Все водители задаются вопросом – что делать, чтобы инспекторы ГИБДД не обращали внимание на них в потоке машин и реже останавливали. В Сети появился список авто, на которые гаишники не обращают внимания.
Светлые внедорожники
Благодаря 90-м в подсознании сидит мысль о том, что нехорошие парни передвигаются на черных джипах. Так что на светлые обрщают меньше внимания.
Универсалы
На таких машинах, как правило, передвигаются любители дачи и картошки. В общем, люди, которым не интересно нарушать ПДД. А гаишникам неинтересно их тормозить.
Новые машины
Как правило, старыми машинами управляют не самые приличные люди: маргиналы или даже люди с зависимостями. Так что к автохламу у ГИБДД настороженное внимание.
Не каршеринг
В больших городах гаишники получили распоряжение тормозить каршеринг. Дело в том, что в них все чаще стали передавать наркотики или ездить за рулем без прав и в состоянии опьянения.
Уверенная езда
Если водитель нервничает, его видно даже в потоке: газ-тормоз, подруливания. А если нервничает, значит, у него не все в порядке. Инспектор, скорее всего, примет решение остановить.
Елена Миронова