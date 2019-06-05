Эксперты предостерегли граждан от совершения ошибок при использовании банковских карта рассрочки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на aif.ru.

Главной опасностью для держателей таких карт, по мнению специалистов, является то, что пользователь денег не чувствует, когда именно необходимо вернуть банку потраченные им деньги. Дело в том, что такие карты стимулируют людей покупать как можно быстрее и больше, при этом в подобных случаях у потребителей нет достаточного времени, чтобы хорошо обдумать покупку. В результате чего, граждане иногда покупают слишком много не самых нужных для себя вещей.

Ещё одна опасность кроется в деталях договора, когда под личиной безобидной карты рассрочки людям на самом деле оформляют самую настоящую кредитную карту.

Кроме этого, эксперты отмечают частое пренебрежение сроками, на который им выдается рассрочка. Необходимо всегда помнить, что он зависит от категории покупаемого товара. Например, за авиабилеты долг может разбиваться от 4 до 6 месяцев, а за обед в ресторане их нужно будет вернуть в среднем от месяца до трёх.

Дмитрий Шевченко