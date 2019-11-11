telegr wh call

Новости

Эти ошибки оставят шины без шипов

11 Ноябрь 2019, 04:30

Глава Сбербанка сделал важное заявление

11 Ноябрь 2019, 03:30

Новая подстава от ГИБДД шокирует водителей

11 Ноябрь 2019, 02:25

Бесплатная юридическая помощь может нести опасность

11 Ноябрь 2019, 01:20

Одиноких женщин обманывают на 3 млн

11 Ноябрь 2019, 00:15

Счетная палата требует увеличить транспортный налог

10 Ноябрь 2019, 23:08

Самолет посадили из-за девушки, которая не курила

10 Ноябрь 2019, 22:51

Отопления и воды не будет в некоторых домах столицы - адреса

10 Ноябрь 2019, 21:44

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Эти ошибки оставят шины без шипов

Шипованные шины

Шины с шипами хорошо защищают во время гололеда. Однако при эксплуатации шипованных шин следует придерживаться некоторых правил, сообщает DEITA.RU.

Во-первых, следует избегать перегазовки на голом асфальте, например резкого старта. Из-за подобных действий можно лишиться более половины шипов. Трогаться с места желательно мягко и плавно, это позволит уберечь шины от выпадения шипов. Также не следует долго выворачивать колеса на голом асфальте при парковке, действие лишь портит дорогие комплектующие.

Кроме того, не следует пренебрегать давлением в шинах. Шипованные шины предназначены для более маневренной езды при определенном давлении в них, которое следует поддерживать.

Нарушение балансировки также может сослужить плохую службу для автовладельца. Неравномерная площадь покрытия лишь ухудшит сцепление с дорогой.

Использование шипованных шин в летнее время года не сулит ничего хорошего. Более того, если автовладелец любитель дрифта и заносов, шины могут быстро прийти в негодность от перегрева.

Софья Корф

Читайте также:

У таких людей ГИБДД не примет экзамен

Изменения в ОСАГО вступили в силу 1 сентября

ГИБДД заявила, что Pajero Mini — грузовик

Популярное

ОСАГО подешевеет на треть у таких водителей

Новые законы Медведева снизят тарифы ЖКХ

Счетная палата требует увеличить транспортный налог

Точное время мощного ливня назвали синоптики
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Пять причин слетать на Сахалин
Голосовать
Загрузка...