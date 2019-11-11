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Эти ошибки оставят шины без шипов
Шины с шипами хорошо защищают во время гололеда. Однако при эксплуатации шипованных шин следует придерживаться некоторых правил, сообщает DEITA.RU.
Во-первых, следует избегать перегазовки на голом асфальте, например резкого старта. Из-за подобных действий можно лишиться более половины шипов. Трогаться с места желательно мягко и плавно, это позволит уберечь шины от выпадения шипов. Также не следует долго выворачивать колеса на голом асфальте при парковке, действие лишь портит дорогие комплектующие.
Кроме того, не следует пренебрегать давлением в шинах. Шипованные шины предназначены для более маневренной езды при определенном давлении в них, которое следует поддерживать.
Нарушение балансировки также может сослужить плохую службу для автовладельца. Неравномерная площадь покрытия лишь ухудшит сцепление с дорогой.
Использование шипованных шин в летнее время года не сулит ничего хорошего. Более того, если автовладелец любитель дрифта и заносов, шины могут быстро прийти в негодность от перегрева.
Софья Корф