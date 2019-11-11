Эти ошибки оставят шины без шипов

Шины с шипами хорошо защищают во время гололеда. Однако при эксплуатации шипованных шин следует придерживаться некоторых правил, сообщает DEITA.RU.

Во-первых, следует избегать перегазовки на голом асфальте, например резкого старта. Из-за подобных действий можно лишиться более половины шипов. Трогаться с места желательно мягко и плавно, это позволит уберечь шины от выпадения шипов. Также не следует долго выворачивать колеса на голом асфальте при парковке, действие лишь портит дорогие комплектующие.

Кроме того, не следует пренебрегать давлением в шинах. Шипованные шины предназначены для более маневренной езды при определенном давлении в них, которое следует поддерживать.

Нарушение балансировки также может сослужить плохую службу для автовладельца. Неравномерная площадь покрытия лишь ухудшит сцепление с дорогой.

Использование шипованных шин в летнее время года не сулит ничего хорошего. Более того, если автовладелец любитель дрифта и заносов, шины могут быстро прийти в негодность от перегрева.

Софья Корф