Эти ошибки при оформлении ДТП оставят без компенсации

Все водители знают, что от аварий никто не застрахован. Однако далеко не все догадываются, как правильно оформлять ДТП. Каких действий стоит однозначно избегать в случае, если водитель стал участников ДТП, разбиралось DEITA.RU.

Во-первых, стоит помнить, что авария — ситуация стрессовая. К сожалению, далеко не все умеют держать себя в руках. Поэтому первое и, пожалуй, главное правило — эмоции в сторону. Иначе можно не только заработать штрафы за нарушение Правил дорожного движения, но и уголовное преследование за причинение вреда здоровью.

Следующий пункт, когда эмоции немного улеглись, нужно приступать к заполнению протокола. Никогда нельзя подписывать бумаги, в которых не заполнены какие-то строчки. Мало ли что в них позднее могут дописать.

Также нужно внимательно проверять персональные данные. Если в них будет допущена ошибка, можно остаться без компенсации от страховой компании.

Екатерина Брязгунова