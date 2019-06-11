Согласно статистике, самые серьезные аварии случаются по ночам. С чем это может быть связано и как подстраховаться, сообщает DEITA.RU.

Следите за чистотой стекол, фар и зеркал. Это позволит лучше видеть и вам, и вас.

Снижайте скорость, заметив встречный свет, чтобы не оказаться дезориентированным. Щурьте глаза при приближении чужого авто на встречной. Постарайтесь выбрать крупное транспортное средство и пристроиться в его тени, чтобы не щуриться постоянно.

Имейте в виду, что водительские рефлексы, сформированные в дневное время суток, могут не помочь вам ночью. Полагайтесь больше на разум, помните, что дальность обзора другая, а на дороге могут быть еще и крутые повороты. На дорогу может выскочить человек в темной одежде или животное. Будьте готовы.

Учитывайте «слепые зоны» большегрузов при движении. При правом повороте водитель вас не удивит и просто снесет. К тому же, крупногабаритные грузы – тоже неприятный момент, если они плохо закреплены. Среди грузов могут оказаться стальные трубы, брусья и многое другое.

Транспортные средства могут быть неисправны - это тоже стоит помнить на всякий случай.

Анастасия Туркова