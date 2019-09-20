Эти правила помогут распознать поддельный банкомат

Стало известно, как с первого взгляда отличить псевдобанкомат, которые установили мошенники от лицензированного банковского терминала, сообщает DEITA.RU.

В последнее время мошеннические махинации с банковскими картами дошли до столь опасного уровня, что преступники не стесняются ставить собственноручно изготовленные копии подлинных терминалов на улице. «Классическая» схема считывания данных карт выглядит так: после того, как устройство «заглотило» карту, на табло появляется сообщение о технической неисправности или отсутствии денег в банкомате. Пока вы пытаетесь вернуть карту обратно, мошенники считывают данные и уже вовсю распоряжаются вашими средствами. Возвращение карты владельцу не говорит о том, что ваши деньги будут в безопасности.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, владельцам карт советуют использовать только те банкоматы, информация о месте нахождении которых есть на официальном сайте банка.

Не рекомендуется пользоваться терминалами, в которых есть какая-либо неисправность будь то отсутствие освещения в «будке» или видимые повреждения кнопочной панели.

Кроме того, нельзя забывать о правиле прикрывать клавиатуру рукой при вводе PIN-кода. Мошенники часто устанавливают маленькие камеры прямо под экраном даже на лицензированных машинах.

Также не стоит использовать в качестве PIN-кода простые комбинации типа 0000, 1234, 1111 или 9999. Дата рождения, первые цифры номера телефона или авто тоже легко вычисляются преступниками.

Екатерина Цой