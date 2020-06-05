Эти правила сезонного хранения сберегут ваши шины

Большая часть россиян хранит второй комплект шин на собственной территории, и это может плохо сказаться на состоянии «резины», сообщает ИА DEITA.RU.

Важная часть подготовки шин к зимовке (или, наоборот, к теплому времени года) – это их помывка и сушка, пишет «Пятое колесо». Из канавок нужно вытащить камни, саморезы и другие посторонние предметы, при необходимости сразу озаботиться ремонтом.

Чистые шины стоит осмотреть на предмет грыж или повреждений, проверить оставшуюся глубину протектора. Важно ценить равномерность износа – она подскажет, есть ли нужда в посещении стенда развала-схождения.

Желательно хранить шины без пакетов (они нужны только для транспортировки). Важно, чтобы на них не падал прямой солнечный свет. И, конечно, недопустима близость к обогревательным приборам.