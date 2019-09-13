Эти предметы признаны опасными для автомобилистов

Названы четыре популярных у российских водителей предмета, которые значительно снижают безопасность во время движения, сообщает DEITA.RU.

Главный бич мира современных автолюбителей – это заглушка ремня безопасности с гнездом под ремень. Аксессуар-обманка привлекает водителей тем, что не дает бортовому компьютеру авто раздражающе «пищать». Правда, россияне забывают, что ремни безопасности – это главный инструмент пассивной безопасности, закрепленный в написанном кровью ПДД.

Следующими по списку идут шторки на окна в авто, использующиеся как замена тонировки. Специалисты DRIVEN.RU отмечают, что такой тюнинг тоже может быть опасен - даже дорогие модели значительно закрывают обзор рулевому, что повышает риск попадания в ДТП.

Диски с маленьким вылетом кажутся любителям «прокачать» свой автомобиль очень стильными, ведь они добавляют «брутальности» внешнему виду машины. Вот только не многие из них задумывались, что именно углубленная арка является причиной внезапных «заносов» авто во время езды и изнашивании подшипников.

Темная тонировка-планка на сигнальные фары делает автомобиль фактически невидимым в тумане, во время дождя или снегопада, а через некоторое время загрязнившаяся пленка и вовсе не даст стоп-сигнальным фонарям светить, что совсем не порадует других участников дорожного движения, двигающихся сзади.

Екатерина Цой