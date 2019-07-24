Есть три вредных привычки, от которых быстрее выходят из строя двери в авто, сообщает DEITA.RU.

Первая – хлопать дверями. Современные автомобили легко закрываются, так что стоит быть бережнее, чтобы не повреждать замки.

Вторая – облокачиваться. Нередко люди даже не замечают этого за собой, особенно когда заходят в машину или выходят из нее и опираются на ручку или внутреннюю панель всем телом. Также на дверь опираются, разговаривая за жизнь с товарищами. Не стоит этого делать, если вы не хотите, чтобы двери провисли.

Третья – распахивать двери до упора. Сильные толчки и такое распахивание перегружает петли. Придерживайте дверь, особенно если на улице ветер. И уж тем более не облокачивайтесь на распахнутую до упора дверь – это предельная перегрузка петель. Так дверь может провиснуть, и у неё появится люфт.

Анастасия Туркова