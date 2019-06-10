Наступили те времена, когда учиться на собственных ошибках стало не просто дорого, а очень дорого. Особенно если речь идет об автомобиле, сообщает DEITA.RU. Это касается и автомобильных шин, экономить на которых ни в коем случае нельзя. Ведь хорошие шины — безопасность всех участников движения, а комплект хорошей резины можно приобрести в лучшем случае тысяч за 10–12. И то, если у вас маленькая машинка.

К сожалению, зачастую водители допускают ошибки, которые эти самые шины уничтожают.

Колья и бордюры

Опытный водитель точно знает, что в колье можно стереть резину за несколько часов. Пара километров и новая резина становится лысой. Однако и это не все: здесь легко получить боковую грыжу или порез. Что касается бордюров, то с ними ситуация не лучше.

Небрежное вождение

Юные водители небрежно ездят по дорогам, например, сельским или грунтовым, но ведь по неровностям двигаться нужно очень осторожно, иначе шина может не только получить прокол, ну и вовсе светить с колёс, а это уже не просто замена всего комплекта шин, но и полноценный ремонт ходовой части.

Прошлифовка

Молодые горячие водители обожают стартовать со светофора так, что из-под колес не только слышится свист, но и даже искры летят. Прошлифовка просто уничтожает резину за считанные секунды. Помните, что на дрифтовых автомобилях стоит специальная резина, но и она уходит в утиль после заезда.

Екатерина Брязгунова