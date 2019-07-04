Стало известно, что ещё долго не смогут купить россияне, сообщает DEITA.RU.

Кабинет министров продлил запрет на ввоз в Россию ряда продуктов, сырья и продовольствия до 31 декабря 2020 года. В частности, запрещено завозить в страну мясо, рыбу, ракообразных, молока и молочных продуктов, овощей, фруктов, орехов и многих других позиций.

Запрет стал ответной мерой на ограничения, наложенные на Россию странами Евросоюза и США. В профильном министерстве отмечают, что за годы продуктового эмбарго российское сельское хозяйство и промышленность достигли больших успехов в импортозамещении.

Эмбарго касается США, Канады, Австралии и многих стран Европы. Продлится оно на год дольше, чем планировалось ранее. Покупателям предлагают отечественные аналоги зарубежных продуктов.

Дмитрий Шевченко