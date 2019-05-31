Хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, газированные напитки, кукурузные хлопья, а также восстановленные мясные и рыбные изделия крайне вредны для организма. Их употребление приводит к преждевременной смерти, сообщает DEITA.RU.

Как пишет портал MedicalXpress, американские ученые в ходе проведения экспериментов пришли к выводу, что еда, которая прошла несколько этапов промышленной обработки и которая содержит большое количество сахара, ароматизаторов, соли, жиров и красителей, не просто пагубно влияют на здоровье, но и в несколько раз увеличивают риск преждевременной смерти.

Так, употребление более четырех порций такой пищи в сутки на 62 процента увеличивает риск преждевременной смерти. А одна порция — на 18 процентов.

Ранее прошла информация о том, что риску преждевременной смерти повержены и те, кто много употребляет молочных продуктов, рыбы и мяса. Это связано в первую очередь с тем, что в них содержится много полихлорированных бифенилов, загрязняющих окружающих среду, а после употребления этих продуктов эти вещества накапливаются в тканях человек.

Екатерина Брязгунова