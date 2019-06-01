Пять перспективнейших профессий определили ученые, сообщает DEITA.RU. Информацию передала доктор экономических наук, директор Центра экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко.

Выпускникам школ и старшеклассникам дали ориентировку: Клячко выделила пять сфер, куда стоит пойти, чтобы не остаться без работы в ближайшем будущем.

На первом месте оказалась медицина. Потому что люди болеют, им нужно следить за здоровьем, и кто-то должен помогать в этом.

Вторая выигрышная сфера - информационные технологии. Специалисты смогут работать и в нашей стране, и за рубежом. Особенно у тех, кто создает новые языки программирования, программные продукты и игры.

Далее - дизайн. Промышленный или веб-дизайн – не имеет значения. Будут востребованы все специальности, относящиеся к очистке воды, включая опреснение. В недалеком будущем вопрос с чистой питьевой водой встанет очень остро.

И, конечно же, экономика. Хороший экономист не нужным не бывает. Также можно выбрать математические факультеты, если имеются способности.

К слову о школьниках - подросткам запретили курить вейпы. За это нарушителей ждет штраф.

Анастасия Туркова