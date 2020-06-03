Новости
Почему в план по спасению российской экономики не входит раздача денег населению
3 Июнь 2020, 11:45
Студенты ДВФУ стали финалистами кейс-чемпионата CaseCupUTMN 2020
3 Июнь 2020, 11:32
Правый руль все еще правильный
3 Июнь 2020, 11:15
Станислав Примаченко: считаю, что личное общение с жителями - один из важнейших аспектов работы депутата
3 Июнь 2020, 10:51
Россияне пытаются накопить на пенсию
3 Июнь 2020, 10:45
Имущество судостроительного предприятия арестовали в Приморье
3 Июнь 2020, 10:04
Снимать маску для голосования по Конституции разрешил Роспотребнадзор
3 Июнь 2020, 09:45
Главный перевозчик Приморья сработал в минус
3 Июнь 2020, 09:02
Эти пять вещей в вашем багажнике насторожат инспектора ГИБДД
Он с удовольствием выпишет штраф
Водителю стоит знать, что не стоит перевозить в своем багажнике (или для чего необходимы особые условия), чтобы не быть оштрафованным, сообщает ИА DEITA.RU.
Негабаритный груз, неправильно размещенный в багажнике, может стоить автолюбителю штрафа или кратковременного лишения прав. Стоит изучить соответствующую часть ПДД, чтобы знать, как поступать в каждом конкретном случае. Кроме того, опасен и перегруз – как для самого водителя и состояния его авто, так и для штрафной истории.
Туша животного, даже сельскохозяйственного, нуждается в сопроводительных документах. Обнаруженная нелегально добытая самка кабана встанет нарушителю в кругленькие 150 тысяч рублей, пишет «АвтоПарк». Ценные породы рыбы тоже не могут быть выловлены (и перевезены) просто так.
Срубленные, а не собранные с земли, дрова могут также стать причиной штрафа. И здесь важно их количество. Индульгенцией станет порубочный талон. Впрочем, хвороста это не касается.
Лом металла, если это подозрительные люки, мотки проволоки и цветмет, обязательно привлекут внимание инспектора. Все аналогично: нужны документы.
Если вы везете алкоголь на вечеринку, не забудьте прихватить чек. А если этот алкоголь – домашнее вино или что-то еще, не приобретенное в магазине, нужно учесть, что его можно перевозить только в количестве, не превышающем 10 л на человека.