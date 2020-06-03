Эти пять вещей в вашем багажнике насторожат инспектора ГИБДД

Водителю стоит знать, что не стоит перевозить в своем багажнике (или для чего необходимы особые условия), чтобы не быть оштрафованным, сообщает ИА DEITA.RU.

Негабаритный груз, неправильно размещенный в багажнике, может стоить автолюбителю штрафа или кратковременного лишения прав. Стоит изучить соответствующую часть ПДД, чтобы знать, как поступать в каждом конкретном случае. Кроме того, опасен и перегруз – как для самого водителя и состояния его авто, так и для штрафной истории.

Туша животного, даже сельскохозяйственного, нуждается в сопроводительных документах. Обнаруженная нелегально добытая самка кабана встанет нарушителю в кругленькие 150 тысяч рублей, пишет «АвтоПарк». Ценные породы рыбы тоже не могут быть выловлены (и перевезены) просто так.

Срубленные, а не собранные с земли, дрова могут также стать причиной штрафа. И здесь важно их количество. Индульгенцией станет порубочный талон. Впрочем, хвороста это не касается.

Лом металла, если это подозрительные люки, мотки проволоки и цветмет, обязательно привлекут внимание инспектора. Все аналогично: нужны документы.

Если вы везете алкоголь на вечеринку, не забудьте прихватить чек. А если этот алкоголь – домашнее вино или что-то еще, не приобретенное в магазине, нужно учесть, что его можно перевозить только в количестве, не превышающем 10 л на человека.