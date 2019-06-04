Названы сферы, специалисты которых продолжают влезать в долги, сообщает DEITA.RU.

Национальное бюро кредитных историй посчитало, что медицинские работники наряду с рекламщиками, пиарщиками и фрилансерами вынуждены больше представителей других профессий страдать от долговой нагрузки. Данные организации получены за последние полгода.

Уровень долговой нагрузки у представителей этих специальностей колеблется от 29,3% до 32,9% от общего объёма доходов.

Вместе с тем, экономисты, юристы, работники заведений питания и даже охранники избавляются от долгов быстрее всего.

Для тех, кто всё ещё не определился с будущей профессией или хочет поменять нынешнюю, эксперты составили список самых высокооплачиваемых специальностей. Вероятно, таким сотрудникам не придётся задумываться об уровне своей долговой нагрузки.