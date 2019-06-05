Законопроект вскоре рассмотрит Госдума, сообщает DEITA.RU.



Госдума планирует рассмотреть новый проект закона о сельхозземлях уже в июне этого года. Речь идет об инициативе лишать юрлиц угодий, которыми они не пользовались более трех лет.

С инициативой выступили депутаты Калининградской областной Думы. Именно они внесли проект закона в ГД. Как отметили авторы инициативы, действующий закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» разрешает забирать неиспользуемые земли только у физических лиц. По мнению народных избранников, забирать земли надо и у компаний. Далее участки планируют выставлять на торги и продавать.

Как пишет «Парламентская газета», по данным на 1 января 2017 года в России в собственности у юридических лиц находится 53,7 млн гектаров. Из них не используется более 34% - 18,4 млн гектаров. Кроме того, в некоторых российских регионах такой процент невостребованных земель может доходить до половины всех территорий. Например, в Калининграде не используют порядка 30% земель.

Ранее сообщалось о том, что у россиян земли смогут забирать банки. Сейчас Госдума рассматривает проект закона, который позволит банкам взыскивать земельные участки до завершения сельскохозяйственных работ.

Елена Миронова