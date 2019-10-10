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Эти шесть привычек убивают «дворники» на авто

машина, авто, джип

В Сети раскрыли шесть популярных привычек водителей, которые выводят щетки из строя раньше времени, сообщает DEITA.RU.

Щетки стеклоочистителей, или дворники, это обычный расходник. Однако, если обращаться с ними бережно,срок службы продлится.

Журнал «За рулем» составил список действий, которые сильнее всего вредят дворникам.

Одна из самых популярных «болезней» дворников – когда те оставляют на лобовом стекле полосы. Причина этой беды в трещине на самом лобовом. Именно эта трешина царапает резинку на дворнике, а тот выходит из строя. Стоит сразу менять лобовое – как только заметили треину или скол.

Попытки смахнуть с лобового сухую грязь или птичьи «отпечатки». Каждая такая «чистка» вредит щеткам.

Если дворники примерзли к стеклу, не стоит их варварски оттуда выдирать. Включите обдув и подождите, пока само оттает.

Не стоит пытаться смахнуть наледь с лобового стекла дворниками. Это делу не поможет, только испортит щетки.

Также лучше не пытаться удалить щетками грязь с лобового без омывайки. Даже если что-то получится, резинки сильно испортятся.

Привычка водителей поднимать дворники зимой защищает щетки от «травм», зато может убить моторчик.

Елена Миронова

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