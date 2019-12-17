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Эти специалисты получают 60 до 172 тысяч
Россияне часто задаются вопросом, кем же нужно быть, чтобы получать нормальную заработную плату. Ответ прост — высококвалифицированным специалистом, чаще всего руководящего звена, сообщает DEITA.RU. Сервис по поиску хорошей работы Superjob представил на общее обозрение топ-5 вакансий декабря в дальневосточной столице.
Так, на зарплату более 172 тысяч может рассчитывать человек, способный выполнять функции руководителя оптового направления.
Территориальный менеджер тоже способен неплохо зарабатывать, почти в два раза меньше, чем «оптовик», но больше средне статистического трудящегося. Ему предлагают зарплату в 80 тысяч рублей.
Мастерам продаж в большинстве случаев платят либо хорошо, либо очень хорошо. Так, одному из менеджеров по продажам во Владивостоке предлагают зарплату в 70–85 тысяч рублей.
По 60 тысяч ждут врача-акушера-гинеколога и главного инженера. Последнему предлагается буквально возглавить строительство завода по переработке марикультур.
Екатерина Брязгунова