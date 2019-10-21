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Эти таблетки необходимы людям старше 50 лет

лекарства, таблетки, здравоохранение, здоровье

Отечественная телеведущая Елена Малышева назвала сразу три препарата, без которых не сможет обойтись ни один человек старше 50 лет, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, данные препараты способны отодвинуть преждевременное старение организма любого человека. Более того, благодаря ним можно продлить жизнь.

Во-первых, по словам Малышевой, нужно употреблять аспирин. Он не позволяет тромбоцитам склеиваться. Из-за них появляются тромбы, а значит — инсульты и инфаркты.

Ранее ученые смогли установить, что аспирин снижает риск возникновения толстого кишечника.

Также таблетками от старости Малышева назвала такие препараты, как ингибиторы АПФ и статины. Первые приводят давление в норму, а вторые — снижают уровень холестерина, уточнила ведущая.

Екатерина Брязгунова

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