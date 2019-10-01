Эти требования водителя должен выполнять каждый инспектор ГИБДД, но кто об этом знает?

Большинство российских водителей привыкло практически слепо повиноваться указаниям сотрудника ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

Вместе с тем у любого инспектора обязанностей перед законопослушным водителем несоизмеримо больше, чем прав. Большая часть действий сотрудников ГИБДД регламентирована федеральным законом «О полиции». Есть еще «Административный регламент ГИБДД» и «Наставления по работе ДПС» - прочитайте, заучите и возите с собой. Если инспектор не выполняет статьи закона – прокуратура вам в помощь, пишите, звоните. Если действия инспектора кажутся вам откровенно противоправными – телефон доверия написан на борту каждого патрульного автомобиля, отъехали 200 – 300 метров и сообщаем, куда следует. Поверьте, нет более лакомого куска для собственной безопасности, чем простой инспектор – просто, вкусно и приятно, не то, что коррупционеров в больших пагонах ловить.

Итак, вызвали наряд на место ДТП, а он не едет полдня – жалуйтесь. Несмотря на то, что законодательно не определены сроки прибытия патрульной машины к месту аварии, сделано это должно быть «незамедлительно», этому нас учит все тот же закон «О полиции».

Угрожают на дороге – будь то автоподставщики, или просто агрессивные участники дорожного движения, вы имеете полное право требовать у находящегося рядом патрульного защиты, ну или звоните. Все лучше, чем оплачивать несуществующие повреждения хмурым парням, кинувшим вам в крыло бутылку с водой.

То же самое касается и получения помощи в некриминальных случаях – чтобы не случилось на дороге, инспектор должен вам помочь. Можете попробовать, например, попросить его поменять колесо, интересно, получится или нет. Но вот от оказания первой помощи при любом происшествии полицейский просто не может уклониться.

Ну и конечно полиция не вправе отказать вам в приеме заявления о преступлении или правонарушении, отказали – Генпрокурор из каждого телевизора говорит, чтобы писали ему.

Михаил Светлов