Чтобы обезопасить свой автомобиль от угона, вы можете использовать три средства, сообщает DEITA.RU. Угонщик, скорее всего, не захочет терять время и откажется от своей затеи.

Вас может выручить блокировщик руля, у которого одна сторона застегивается на руле, а вторая лежит на панели. Блокировщик виден через стекло, и желания угнать такой транспорт резко падает.

Блокировщик ручника и ручки КПП/селектора АКПП – один конец вставляется в рычаг ручника, а другой – в ручку КПП. Сместить ручник, не открыв замок блокировщика, станет невозможно.

Блокировка педалей – неудобное расположение также отбивает желание с ним связываться. Механизм крепления прост: часть вставляется в педаль и упирается в пол, затем надевается замок, блокирующий ход педали.

Для большей надежности вы можете поменять на блокировщиках замки.

Анастасия Туркова