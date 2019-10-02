Эти вопросы инспектора ГИБДД гарантируют штраф

Опытные водители рассказали, как правильно отвечать на каверзные вопросы инспектора, сообщает DEITA.RU.



В Сети составили список из 4 вопросов от инспектора ГИБДД, неправильные ответы на которые неминуемо приведут водителя к штрафу.

Вы понимаете, что нарушили пункт…ПДД?

Спрашивать в ответ, что за пункт нельзя. Так вы покажете, что не ориентируетесь в законодательстве и не уверены в своей невиновности.

Лучше всего открыть книжку с ПДД и найти там этот пункт.

Превышаете?

Если вы уверены, что не превышали, а инспектор просто хочет взятку или галочку, сообщите, что у вас установлен регистратор, который от GPS также фиксирует скорость. Все претензии о превышении пропадут.

Вы понимаете, какое нарушение только что совершили?

Стоит ответить, что вы уважаете ПДД и никогда ничего не нарушаете. Будьте уверены в себе.

Почему такая сильная тонировка?

Лучший вариант – задать встречный вопрос. Например, как так инспектор смог определить уровень тонировки на глаз. Если у него нет с собой аппарата, то вас тут же отпустят.

Елена Миронова