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Раскрыты 2 статьи, которых боятся инспекторы ГИБДД
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Эти вопросы инспектора ГИБДД гарантируют штраф
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Эти вопросы инспектора ГИБДД гарантируют штраф
2 Октябрь 2019, 03:30
Опытные водители рассказали, как правильно отвечать на
каверзные вопросы инспектора, сообщает DEITA.RU.
В Сети составили список из 4 вопросов от инспектора ГИБДД, неправильные ответы на которые неминуемо приведут водителя к штрафу.
Вы понимаете, что нарушили пункт…ПДД?
Спрашивать в ответ, что за пункт нельзя. Так вы покажете, что не ориентируетесь в законодательстве и не уверены в своей невиновности.
Лучше всего открыть книжку с ПДД и найти там этот пункт.
Превышаете?
Если вы уверены, что не превышали, а инспектор просто хочет взятку или галочку, сообщите, что у вас установлен регистратор, который от GPS также фиксирует скорость. Все претензии о превышении пропадут.
Вы понимаете, какое нарушение только что совершили?
Стоит ответить, что вы уважаете ПДД и никогда ничего не нарушаете. Будьте уверены в себе.
Почему такая сильная тонировка?
Лучший вариант – задать встречный вопрос. Например, как так инспектор смог определить уровень тонировки на глаз. Если у него нет с собой аппарата, то вас тут же отпустят.
Елена Миронова