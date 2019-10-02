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Новости

Раскрыты 2 статьи, которых боятся инспекторы ГИБДД

2 Октябрь 2019, 04:15

Эти вопросы инспектора ГИБДД гарантируют штраф

2 Октябрь 2019, 03:30

В Сети раскрыли новый развод на заправках

2 Октябрь 2019, 02:45

Адвокат сказал, что делать при споре с инспектором ГИБДД

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Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Эти вопросы инспектора ГИБДД гарантируют штраф

2 Октябрь 2019, 03:30

гибдд

Опытные водители рассказали, как правильно отвечать на каверзные вопросы инспектора, сообщает DEITA.RU.

В Сети составили список из 4 вопросов от инспектора ГИБДД, неправильные ответы на которые неминуемо приведут водителя к штрафу.

Вы понимаете, что нарушили пункт…ПДД?

Спрашивать в ответ, что за пункт нельзя. Так вы покажете, что не ориентируетесь в законодательстве и не уверены в своей невиновности.

Лучше всего открыть книжку с ПДД и найти там этот пункт.

Превышаете?

Если вы уверены, что не превышали, а инспектор просто хочет взятку или галочку, сообщите, что у вас установлен регистратор, который от GPS также фиксирует скорость. Все претензии о превышении пропадут.

Вы понимаете, какое нарушение только что совершили?

Стоит ответить, что вы уважаете ПДД и никогда ничего не нарушаете. Будьте уверены в себе.

Почему такая сильная тонировка?

Лучший вариант – задать встречный вопрос. Например, как так инспектор смог определить уровень тонировки на глаз. Если у него нет с собой аппарата, то вас тут же отпустят.

Елена Миронова

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