Эти вредные привычки водителей «убьют» любой автомобиль

Названы типичные вредные привычки российских автолюбителей, напрямую влияющие на техническую сохранность автомобиля. Об этом сообщает DEITA.RU.

Первая - использование топливо в баке буквально до последней капли. Экономные водители часто практикуют езду под красный свет «лампочки», сигнализирующей о критическом количестве бензина, не зная, что в пустом баке очень быстро скапливается грязь, копоть и примеси старого топлива. Весь этот мусор вместе со свежим бензином попадает в мотор.

Кстати, о моторе. Отказ от минутного прогрева двигателя перед началом движения вне зависимости от времени года чревато плохой циркуляцией масла и поломкой мотора.

Третья вредная привычка - резкое нажатие на педаль и переключение рычага сцепления. Постоянные «рывки» водителей становятся частой причиной выведения механизма в негодность. То же самое касается и тормоза - резкие нажатия на педаль приводят к стиранию тормозных дисков и других деталей механизма.

Четвертая и пятая вредные привычки не требуют никаких объяснений. Игнорировать ежегодный техосмотр и показания на приборной панели - опасно.

Екатерина Цой