За рождение ребенка россиянам положены некоторые выплаты, сообщает DEITA.RU.

Нацпроект «Демография» направлен в том числе и на мотивирование приморских родителей родить еще одного ребенка. Мотивацией могут служить денежные выплаты – их в Приморье сегодня 26.

Введена выплата для родителей первенца, около 13,7 тысячи рублей. Если у семьи доход меньше, 1,5 прожиточных минимума на человека – ее можно оформить.

Другая выплата за первенца – 27,4 тысячи рублей, выдаваемые сразу и всем.

Губернатор края Олег Кожемяко предлагает доплачивать 22,6 тысячи рублей из бюджета региона мамам от 18 до 25 лет.

Любая семья со вторым ребенком получит еще и региональный материнский капитал размером 30% от федерального.

Ежемесячные выплаты за третьего ребенка получат лишь нуждающиеся, и сумма одной выплаты - 33 155 рублей.

Также теперь ежемесячные выплаты многодетная семья будет получать не один раз, а на каждого ребенка после за третьего.

Снова о троих детях: региональный материнский капитал предоставят всем семьям.

Право на транспортную выплату для семей с шестью детьми и большим их количеством подкрепили законом.

Больше, чем 50 сертификатов на улучшение жилищных условий выдали семьям с пятью и более детьми. Могут дать и родителям троих ребят, но только если один из детей – с ограниченными возможностями.

Семьям с первым ребенком начали выдавать ипотеку со сниженной процентной ставкой. До 5% снижается ставка для семей после появления второго и следующих детей.

Анастасия Туркова