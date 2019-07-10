ФСИН и Совет при президенте рассматривают возможность запрета заключения под стражу беременных женщин и инвалидов, сообщает DEITA.RU.



Предложение отмены заключения под стражу коснется только беременных, женщин с малолетними детьми и инвалидов I и II групп. Это не коснется обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.

В пресс-службе ФСИН пояснили, что подготовили такое предложение в рамках поручений Путина для улучшения условий содержания заключенных.

Также в предложении содержится идея запрета на арест людей, которых привлекают к уголовной ответственности впервые. И только по «нетяжким» статьям - заключение на 5 и менее лет.

Елена Миронова