От каких водителей на дорогах стоит держаться подальше, сообщает DEITA.RU.

Есть пять видов автолюбителей, которые создают угрозу своему и чужому здоровью, да и в целом ведут себя неадекватно.

Среди них – любители опасного вождения. Дайте возможность экстремалам промчаться мимо, подрезать или обгонять кого-нибудь другого. Если он едет за вами или на соседней полосе, постарайтесь перестроиться в более безопасное место подальше от неадеквата – не лишним будет.

Те, кто не включает поворотники. Почему-то ГИБДД нечасто штрафует за это, хоть и стоило бы: маневры без предупреждения о повороте вводят в ступор других водителей, создают опасные ситуации на дорогах, могут повлечь за собой травмы и угрозу жизни людей. Штраф в пятьсот рублей таких не останавливает, свою и чужую безопасность они ценят не то чтобы высоко, и поэтому лучше тоже объезжать их подальше.

Любители телефонных разговоров и переписок – отдельная напасть. Как минимум, они создают заторы. Как максимум – они не предсказуемы и не видят ситуацию на дороге. Возможно, совсем не видят. Сюда же относятся любители посмотреть пару серий или видео с ютуба.

Наличие на автомобиле наклейки «У» или с восклицательным знаком на желтом фоне – еще одна категория из опасных. Это водители-новички. Будьте аккуратны и постарайтесь держаться на дистанции.

Владельцы авто с неисправными стоп-сигналами опасны тоже. Можно не успеть затормозить, если такая начнет резко и без предупреждения тормозить. Также в категорию опасных попадают авто с включенной оптикой при плохой видимости. Ехать рядом с такими машинами очень опасно.

Анастасия Туркова