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19 Август 2019, 19:45

Этим гражданам добраться до Крыма на поезде будет дешево

поезд, вокзал, вагон

На проезд длиной более 33 часов дадут льготы некоторым категориям россиян, сообщает DEITA.RU.

После появления новостей о том, что запускаются железнодорожные маршруты в Крым, стало известно и о скидках для ряда граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора компании-перевозчика Александра Гонова.

Организовывать поездки в Крым из Москвы и Питера будет компания «Гранд Сервис Экспресс». Первый поезд из Питера отправится 23 декабря, а из Москвы – 24 декабря. Сообщается, что вопрос о скидках для всех льготных категориях граждан будет решен в ближайшее время. Для них стоимость билетов в Крым будет снижена.

Всего в Крым будет курсировать 9 поездов - как одноэтажные, так и двухэтажные. Время в пути из Москвы - 33 часа, из Питера - 43,5.

Елена Миронова

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