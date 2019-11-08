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Этим гражданам добраться до Крыма на поезде будет дешево
На проезд длиной более 33 часов дадут льготы некоторым
категориям россиян, сообщает DEITA.RU.
После появления новостей о том, что запускаются железнодорожные маршруты в Крым, стало известно и о скидках для ряда граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора компании-перевозчика Александра Гонова.
Организовывать поездки в Крым из Москвы и Питера будет компания «Гранд Сервис Экспресс». Первый поезд из Питера отправится 23 декабря, а из Москвы – 24 декабря. Сообщается, что вопрос о скидках для всех льготных категориях граждан будет решен в ближайшее время. Для них стоимость билетов в Крым будет снижена.
Всего в Крым будет курсировать 9 поездов - как одноэтажные, так и двухэтажные. Время в пути из Москвы - 33 часа, из Питера - 43,5.
Елена Миронова