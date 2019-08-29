С начала сентября некоторым гражданам повысят пенсии, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИА ФАН.

В счастливчиках окажутся три категории пенсионеров: работающие, работавшие в сельском хозяйстве не менее тридцати лет и московские пенсионеры.

У тех, кто работает, прибавка сложится из страховых взносов, которые выплатили их работодатели в прошлом году.

Те, кто трудился в сфере сельского хозяйства, станут получать на 25 процентов больше фиксированной выплаты. На сегодняшний день эти двадцать пять процентов равны 5334,19 рубля.

Москвичи получат больше из-за повышения стандарта минимального дохода до 19,5 тысяч рублей вместо семнадцати с половиной тысяч.

Анастасия Туркова