К сожалению, произойдет это только в одном, самом богатом, регионе России, сообщает DEITA.RU.



Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в ближайшее время намерен увеличить минимальный размер пенсий в Москве. Как пишет РИА Новости, такое решение глава столицы принял из-за того, что обещал: выплаты увеличат, как только экономика пойдет вверх. И этот момент настал.

Насколько точно увеличатся пенсии столичных жителей, пока неизвестно. Собянин заявил, что сумму назовут через неделю. Сейчас минимальная пенсия, которую выплачивают в Москве – 17,5 тысяч рублей.

Елена Миронова