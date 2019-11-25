Новости
Этим росгвардейцам разрешат не следовать закону
25 Ноябрь 2019, 22:15
Россиян готовят к серьезному подорожанию автомобилей
25 Ноябрь 2019, 21:45
ЧП в школе: пострадали дети
25 Ноябрь 2019, 21:15
«Грей бетон»: Путин вызвал Рогозина на серьезный разговор
25 Ноябрь 2019, 20:45
Лжеиндексация: россиян опять обманут с пенсией
25 Ноябрь 2019, 20:15
Аукцион такси: поездки в столице подорожают
25 Ноябрь 2019, 20:00
«Привычно стоим» - центр столицы находится в пробке
25 Ноябрь 2019, 19:45
Громкую отставку подписал Медведев
25 Ноябрь 2019, 19:30
Этим росгвардейцам разрешат не следовать закону
Изменения в действующее законодательство Госдума рассмотрит
в оперативном порядке, сообщает DEITA.RU.
Депутаты Госдумы внесли в Госдуму проект закона о Росгвардии. В нем речь идет об обязанности сотрудников ведомства представляться гражданам. Об этом сообщается на сайте ГД.
Однако соблюдать новый закон будут обязаны далеко не все росгвардейцы. Так, скрывать свое имя и жжетон будет позволено бойцам СОБР и ОМОН. Это обусловлено безопасностью этих сотрудников.
Напомним, обсуждать необходимость росгвардейцев представляться стали в этом году. Причиной послужил инцидент во Владимире: там сотрудник Росгвардии потребовал у молодого человека телефон, а на просьбу представиться заявил, что не обязан.
Елена Миронова