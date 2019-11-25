Этим росгвардейцам разрешат не следовать закону

Изменения в действующее законодательство Госдума рассмотрит в оперативном порядке, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы внесли в Госдуму проект закона о Росгвардии. В нем речь идет об обязанности сотрудников ведомства представляться гражданам. Об этом сообщается на сайте ГД.

Однако соблюдать новый закон будут обязаны далеко не все росгвардейцы. Так, скрывать свое имя и жжетон будет позволено бойцам СОБР и ОМОН. Это обусловлено безопасностью этих сотрудников.

Напомним, обсуждать необходимость росгвардейцев представляться стали в этом году. Причиной послужил инцидент во Владимире: там сотрудник Росгвардии потребовал у молодого человека телефон, а на просьбу представиться заявил, что не обязан.

Елена Миронова