Этим россиянам отменят налог

Окончательное решение зависит от президента, сообщает DEITA.RU.



Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила: ведомство намерено добиться отмены налогов для врачей.

Как пишет ТАСС, речь идет только о врачах первичного звена здравоохранения. Для них Минздрав хочет отменить налог на землю и недвижимость. Это предложение уже озвучено президенту – теперь чиновники ждут его решения.

Елена Миронова