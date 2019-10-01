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Этим россиянам отменят налог
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Окончательное решение зависит от президента, сообщает
DEITA.RU.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила: ведомство намерено добиться отмены налогов для врачей.
Как пишет ТАСС, речь идет только о врачах первичного звена здравоохранения. Для них Минздрав хочет отменить налог на землю и недвижимость. Это предложение уже озвучено президенту – теперь чиновники ждут его решения.
Елена Миронова
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