Этим россиянам повысят зарплату на 4,3%

Документ подписан, и скоро вступит в силу, сообщает DEITA.RU.



В России приняли решение поднять зарплату бюджетникам. Как пишет «Российская газета», изменения в рассчетках стоит ожидать уже с 1 октября.

Увеличенную на 4,3% зарплату теперь будут получать федеральные бюджетники. Кроме того, на увеличение оклада могут рассчитывать только те, кого не затронули «майские» указы президента.

Помимо работников федеральных органов, зарплату обещают повысить и тем, кто работает на муниципалитеты. Такие рекомендации регионы получили еще в начале года. Уже известно, что оклады увеличат няням в детских садах, юристам, бухгалтерам - тем, которые работают в бюджетных организациях.

Елена Миронова