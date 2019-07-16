Как влияет летняя жара на масло в двигателе, сообщает DEITA.RU.

Многие автолюбители не меняют моторное масло при смене сезона, предпочитая средства универсальной вязкости. Хорош ли такой вариант или все-таки стоит использовать летнее масло в жару?

Масла на холоде густеют, а в тепле – разжижаются. Именно поэтому выбор масел для автомобилей огромен. Также есть универсальные, подходящие для любого времени года – вроде SAE 5W-40.

На самом деле летом двигатель испытывает значительные перегрузки, обеспечить должное охлаждение мотора сложно, движок работает на грани перегрева. Чтобы снизить износ деталей двигателя, нужно использовать масла, рассчитанные на использование при высоких температурах, поскольку универсальное начинает разжижаться и не создаст на деталях необходимую защитную пленку.

Анастасия Туркова