Даже на выходных, в субботу 13 июля часть владивостокцев останется без воды, сообщает DEITA.RU со ссылкой на АО «ДГК» и МУПВ «ВПЭС».

Водоснабжение на время отсутствует по следующим адресам: Можайская ул.1Б, 20, 22, 24, Нейбута ул. 4, 6, 8, 135, 137, 139, 141, Сочинская ул. 1, 3, 5, 7, 15, Феодосийская ул. 46, Русская ул. 65А, 67/2, 69, 73, 75, 77, 81.

Предполагается, что работы будут завершены к 12:00 или к 16:00 – по-разному на разных адресах. К вечеру водоснабжение во всех домах появится снова.

Анастасия Туркова