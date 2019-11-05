Этноурок провели в Приморье

Уникальный инновационный внеурочный проект «Этноурок «Приморье многонациональное» представили на суд учителей в рамках VII Конгресса народов Приморского края, который прошел 1 ноября в Находке. 15 учителям из разных уголков края вручили методические комплекты, разработанные департаментом внутренней политики края совместно с командой ученых, преподавателей и представителей национально-культурных организаций Приморья.

«Поводом для разработки этого проекта послужил большой опрос школьников, проводившийся в мае этого года во всех районах края,» - сообщила консультант отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации Приморского края Татьяна Табунщикова.

Проект «Этноурок «Приморье многонациональное» – это методическое пособие, рассчитанное на учащихся 12 – 15 лет. В комплекте - карта Приморья, специальные магниты для работы, рабочие тетради, тематические закладки с куар-кодом для каждого ученика и многое другое. Разработана учебная программа на семь уроков по межэтническим, миграционным и межрелигиозным отношениям в крае. Восьмой, заключительный, урок –викторина «Этномарафон». Начинать каждый урок предлагается с небольшого тематического фильма. Также в методические комплекты вошли видеопрезентации и даже подборка этнической музыки народов края. В этом учебном году проводить уроки будут в режиме апробации, по результатам проект будет доработан, а уже в следующем его планируют распространить на все школы края.

Галина Ермак, заведующий отделом этнографии, этнологии и антропологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН:

«На мой взгляд, в такой огромной многонациональной стране, как Россия, нужно в школах вводить основы этнографии, чтобы наши дети, выходя из школы, знали и понимали культуру других народов, живущих рядом с нами. Я считаю, что лучше научить с уважением относиться к культуре и традициям всех народов, чем потом искать способы решения конфликтов.»

По окончанию курса уроков каждый ученик получит сертификат о пройденном обучении. Кроме того, уже скоро в каждой школе края появится этноэтлас Приморья. На страницах этого уникального издания будут представлены все 158 национальностей, проживающих в Приморском крае.

Михаил Светлов