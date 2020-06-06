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«Это безнаказанность»: Странные хулиганы замечены во Владивостоке
От действий странной парочки страдают автомобили горожан
Странные действия хулиганов попали в объектив камеры видеонаблюдения во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU. Юные парень и девушка предположительно в микрорайоне «Тихая» отрывали номерные знаки с автомашин.
Видеозапись появилась на страничке паблика dps_vl в Instagram. Видно, как руку к «делу» приложили и девушка, и молодой человек – номера срывали с дорогих автомобилей. Судя по настроению, пара весьма довольна собой. Бурная реакция пользователей паблика не заставила долго ждать.
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«Это называется безнаказанность! А если бы они знали, что за это получат по соплям от хозяина автомобиля, то явно бы этого не делали»
Удаляясь из зоны видимости камер, парочка совершила эффектный жест – мужчина при помощи колена попытался сломать собранные «трофеи».
Тем временем автомобилисты со стажем отмечают, что такие действия могут быть не просто хулиганством.
«Это как минимум хулиганство, а как максимум ¬– кража! Если считать стоимость ущерба по минимуму, то изготовление самого номерного знака стоит порядка двух тысяч рублей, ещё к стоимости можно приплюсовать стоимость рамки для знака. При этом не каждый сможет себе поставить номер на место, а работы по монтажу тоже не проводятся бесплатно. Итого, ущерб может составлять от 3 до 5 тысяч рублей», – отмечает Александр, автомобилист со стажем вождения 15 лет.