«Это безнаказанность»: Странные хулиганы замечены во Владивостоке

Странные действия хулиганов попали в объектив камеры видеонаблюдения во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU. Юные парень и девушка предположительно в микрорайоне «Тихая» отрывали номерные знаки с автомашин.

Видеозапись появилась на страничке паблика dps_vl в Instagram. Видно, как руку к «делу» приложили и девушка, и молодой человек – номера срывали с дорогих автомобилей. Судя по настроению, пара весьма довольна собой. Бурная реакция пользователей паблика не заставила долго ждать.

«А он в её глазах герой ведь»

«И самоизоляция не причем, это воспитание»

«Это называется безнаказанность! А если бы они знали, что за это получат по соплям от хозяина автомобиля, то явно бы этого не делали»

Удаляясь из зоны видимости камер, парочка совершила эффектный жест – мужчина при помощи колена попытался сломать собранные «трофеи».

Тем временем автомобилисты со стажем отмечают, что такие действия могут быть не просто хулиганством.

«Это как минимум хулиганство, а как максимум ¬– кража! Если считать стоимость ущерба по минимуму, то изготовление самого номерного знака стоит порядка двух тысяч рублей, ещё к стоимости можно приплюсовать стоимость рамки для знака. При этом не каждый сможет себе поставить номер на место, а работы по монтажу тоже не проводятся бесплатно. Итого, ущерб может составлять от 3 до 5 тысяч рублей», – отмечает Александр, автомобилист со стажем вождения 15 лет.