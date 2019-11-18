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«Это безопасно»: воду с атомной Фукусимы сольют в Тихий океан
Правительство Японии заявило о безопасности сброса в Тихий океан воды с АЭС Фукусима, сообщает DEITA.RU по материалам агентства Kyodo.
Как отмечает японское издание, сбрасывать в Тихий океан предполагается воду, которая использовалась для охлаждения реакторов АЭС Фукусима. Как считает министерство экономики, торговли и промышленности Японии, слив радиоктивной воды – безопасен.
В соответствии с докладом ведомства, в течение года уровень радиации от таких отходов в океане составит всего от одной 1600-й до одной сорокотысячной доли от облучения, которому обычно подвержены люди.
Несмотря на заверения властей Японии, оппозиция страны и
соседняя Республика Корея бьют тревогу, опасаясь за окружающую среду. Экологи
опасаются, что радионуклиды из моря попадут в рыбу, а из неё — в организм
человека. В таком случае стронций, например, может накапливаться в зубах и
костях и в итоге привести к онкологическим заболеваниям.
NHK отмечает, что каждый день в результате работ на АЭС «Фукусима-1» прибавляется 170 тонн загрязненной воды. По данным западных СМИ, всего TEPCO хранит в резервуарах в районе атомной электростанции свыше 1 миллиона тонн воды.
«Тоталитарный» СССР спас мир от заражения, выстроив за 8 месяцев саркофаг. Либеральные японцы, мало того, что за две недели постепенно допустили взрывы на 4 энергоблоках, так и не думают никак с заражением бороться, живут по либеральному принципу, и так сойдет. Тем временем, радионуклиды с Фукусимы вылавливают наблюдатели в Норвегии», - комментируют российские пользователи Сети .
Дмитрий Санников