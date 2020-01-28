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6 Декабрь 2019, 18:15

«Это безответственно»: Приморцы обманом прорвались из Китая с высокой температурой

вирус китай

Женщина пожаловалась на игнорирование проблем в скорой помощи, сообщает DEITA.RU.

Жительница Приморья Ольга Сидоренко рассказала в своем Фейсбуке о том, как после месячного тура по Китаю ее муж с высокой температурой прошел контроль на границе. Уже несколько дней у мужчины держится высокая температура.

По словам Ольги, чтобы пройти таможню, она дала мужу жаропонижающее. Перед тем, как выпить таблетку, мужчина померил температуру – градусник показал 39. На границе контроль не выявил у семьи признаков заболевания опасным вирусом и пропустил в Россию.

Однако на родине болезнь не отступила. Женщина несколько раз пыталась вызвать скорую: говорила про температуру и кашель и упоминала, что семья вернулась из Китая. По словам автора поста, врачи скорой отказывались ехать и предлагали идти к терапевту.

На следующий день мужчине снова не полегчало, на этот раз скорая приехала, но перед этим оператор угрожала забрать мужчину в инфекционное отделение городской больницы – а куда еще можно определить человека с температурой за 39 и кашлем?

Однако по приезду врачи не обнаружили столь пугающих симптомов. Посоветовали стандартные способы лечения и поход к терапевту. Это больше всего возмутило автора поста: «Собрались в больницу - температуру-то сбили. Пришли, там - очередь страждущих и неспешащие, прямо-таки замученные жизнью люди в белых халатах с печатью ненависти к работе, зарплате и пациентам на лицах. Мы поняли, что рискуем в очереди в приемный покой отправиться на покой, и вызвали такси. Температура так и держится выше 39».

Однако в комментариях, помимо сочувствующих, нашлись люди с другой точкой зрения: «Это безответственно», – написал один из подписчиков, имея в виду намеренное сокрытие болезни при проходе таможни.

Елена Миронова

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