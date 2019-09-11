"Это что такое?" — странные мошенничества видят водители

Автомобилист чудом избежал попадания на крючок мошенников. Про эту странную аварию и поведение в подобных случаях, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Autonews.

Автолюбитель припарковал машину на полупустой парковке у супермаркета, после чего ушел за покупками. Крупная машина немного не вместилась на стояночное место, и задний бампер торчал, но помешать это в данном случае никому не могло.

Тем не менее по возвращении хозяин авто увидел въехавшую в его машину сзади Toyota Auris. Бампер появившегося автомобиля был поврежден впереди, на кузове видны фрагменты ленты, которыми машины обматывают при эвакуации, по кругу – царапины. Водителя нет на месте. Еще под переднее колесо Toyota подложен кирпич – возможно, чтобы она не покатилась вперед. Ни контактов, ни номера телефона второго участника ДТП не было.

Автомобиль рассказчика не пострадал. При взгляде со стороны казалось, что в ДТП виновен хозяин немаленького Genesis, который помял машину, сдавая назад. Но в момент парковки перед магазином никаких авто сзади не было. Поэтому мужчина сфотографировал все происходящее и вызвал ГИБДД. Также он отказался от предложения странного водителя, наблюдавшего неподалеку, пойти в ТЦ и объявить о поиске хозяев Toyota по громкой связи.

Через полчаса хозяева авто объявились: милая пара, где девушка представилась хозяйкой автомобиля и добавила, что не поставила машину на ручник – и та уехала. Все бы ничего, но на стоянке нет уклона. Впрочем, пара тоже не стала развивать конфликт и уехала. Водитель успел заснять этот момент и произошло неожиданное: пара на Toyota быстро вернулась на парковку обратно.

Звонок знакомому автоюристу закончился предложением составить европротокол, если у обеих сторон нет претензий. Но при этом нужно проверить, что у пострадавшего авто есть ОСАГО, и что полис настоящий. Если есть сомнения и не ясно, на этот ли автомобиль оформлен полис – нужно ехать к ГИБДД. Брать расписку не надо: если это мошенники – они легко передумают по поводу отсутствия претензий.

ОСАГО у девушки не оказалось. А в пункте ГИБДД выяснилось, что на ней висит 40 неоплаченных штрафов. Теперь к ним добавились и новые, в том числе за отсутствие полиса.

Автовладелец, которого попытались развести, получил на руки все документы в подтверждение своей невиновности. Его выручило то, что он фиксировал все на камеру, не покинул место ДТП, не оставлял сою машину в непонятной ситуации без присмотра и предоставил даже чек из супермаркета, где указано время совершения покупок. К слову, видеозаписи с камер в ТЦ тоже можно запрашивать: их обычно предоставляют.

Анастасия Туркова