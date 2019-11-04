«Это – диагноз»: в интернете вывели «идеальную формулу» ДТП с такси

По дороге к аэропорту Кневичи таксист врезался в большегруз, сообщает DEITA.RU.

По сообщению в паблике dps_vl, водитель «Приуса» развернулся в запрещенном для этого маневра месте – через сплошную линию, после чего столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, сильно никто не пострадал. Однако, обе машины оказались изрядно повреждены.

В социальных сетях же начали смеяться над закономерностью между количеством ДТП с участием машин известной марки.

«Это действительно смешно! Снова виновник находится по формуле «таксист+приус». «Возможно, именно в него я чуть не врезался два дня назад. Похожая машина решила развернуться на трассе, и водитель не смотрел по сторонам. Видимо, цели своей он все-таки добился». «Приус – это диагноз», - пишут комментаторы в социальных сетях.

Отметим, что это – далеко не первый случай ДТП с участием такси на улицах Владивостока. В социальных сетях регулярно публикуются случаи аварий с участием таких авто. Среди них бывают как курьезные, так и по-настоящему трагические.

Александра Маслова