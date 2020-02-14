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6 Декабрь 2019, 18:15

«Это дискриминация» - российские мужчины недовольны условиями выхода на пенсию

пенсия

Они отметили, что такое положение ущемляет права мужчин

Порядка 40% мужского населения России считают несправедливым положение о том, что они должны выходить на пенсию на пять лет позже, чем женщины, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно данным аналитиков портала SuperJob, 41% мужчин заявил о том, что более поздний выход на заслуженный отдых ущемляет их права. В то же время, с этим согласилось только 28% женщин.

При этом 50% женщин и 44% мужчин считают существующее положение дел вполне закономерным и справедливым, не видя в нем дискриминации.

Напомним, что в текущем году на пенсию выходят женщины после 56 лет и мужчины – после 61 года. Трудовой стаж их при этом должен составлять не менее 11 лет. 

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