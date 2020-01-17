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«Это фейк»: Сбербанк прокомментировал рассылку
Люди пугают друг друга новой мошеннической схемой, сообщает
DEITA.RU.
Россияне стали получать друг от друга новую рассылку с предупреждением о мошенниках. Как пишет ИА «Хакасия», люди теперь боятся открывать сообщения на телефоне, присылаемые от судебных приставов.
Как говорится в тексте рассылки, людей об опасных смс-ках стал предупреждать сам Сбербанк: якобы объявление висит в одном из отделений банка. Если открыть сообщение от приставов, с карты спишутся все деньги – такое люди пересылают друг другу.
Как сказали в пресс-службе Сибирского ПАО Сбербанк, рассылка – фейк. Открывать на телефоне любые сообщения можно. Однако следует быть внимательными и не переходить по ссылкам, а также не скачивать файлы. С любыми вопросами и проблемами клиенты могут обратиться по номеру 900.
Елена Миронова