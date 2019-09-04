Минпромторг раздает на полях ВЭФ сувенирную продукцию с фотографией Бангкокского моста вместо Русского, сообщает DEITA.RU.



Приморцы заметили серьезную ошибку организаторов международного форума: оконфузились сотрудники Министерства промышленности и торговли, которые приготовили печатную продукцию для гостей ВЭФ.

Так, на пакетах и буклетах от Минпромторга изображен вантовый мост, есть надписи «ВЭФ 2019» и Минпромторг. Только вот вместо одного из символов Владивостока, в котором ВЭФ и проходит, - Русского моста, авторы брошюр изобразили фото моста в Таиланде. Быстрый поиск выдает комичный результат: на печатной продукции для ВЭФ во Владивостоке изобразили мост Рамы XI в Бангкоке.

Ошибку, разумеется, заметили и пользователи соцсетей: «Это фиаско, братан», – комментируют фото люди. - о каком развитии Дальнего Востока они говорят, если даже не знают элементарных вещей о нашей территории, и не могут отличить Русский мост от тайского.

Елена Миронова







Печатная продукция, выпущенная к ВЭФ





Мост в Бангкоке. Фото — pixabay.com





Русский мост во Владивостоке